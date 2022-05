Quotidien, deuxième partie du 4 mai 2022

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du mercredi 4 mai 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier fait le point sur les alliances pour les législatives, celles qui roulent et celles qui sont plus compliquées que prévues. En plateau, Yann Barthès débriefe le dernier rapport du GIEC avec le scientifique François Gemenne. Dans son Petit Q, Willy Papa continue de débriefer pour nous le procès Johnny Depp vs Amber Heard, Alison Wheeler répond aux questions des Français et Etienne Carbonnier nous emmène assister à un championnat du monde un peu particulier.