Quotidien, deuxième partie du 4 mai 2023

Au sommaire du replay de Quotidien deuxième partie du jeudi 4 mai 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse à l’intensification du conflit entre l’Ukraine et la Russie, aux inventions du concours Lépine 2023 et à la visite d’Emmanuel Macron à Saintes. Maïa Mazaurette s’intéresse au boycott de la Russie par Match, leader des applications de rencontre et au sexisme dans le monde du jeu-vidéo. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle de l’exposition consacrée au couronnement de George VI photographié par Henri Cartier-Bresson. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du procès d’Ed Sheeran pour plagiat.