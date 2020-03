Quotidien, deuxième partie du 4 mars 2020 avec Mathias Malzieu, Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima et Bruno Latour

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 4 mars 2020. On rejoint Paul Gasnier dans le Vermont où il a suivi pour Quotidien le Super Tuesday de la primaire démocrate. En plateau, Yann Barthès reçoit le sociologue et psychologue Bruno Latour pour parler écologie et l’équipe de « Une sirène à Paris », Mathias Malzieu, Nicolas Duvauchelle et Marilyn Lima. Le « Super Tuesday » a parlé : Bernie Sanders et Joe Biden sont désormais seuls en course pour tenter de rafler l’investiture démocrate. Paul Gasnier, en direct des Etats-Unis, retrace le fil de la soirée électorale. Bruno Latour est sociologue et philosophe. Reconnu dans le monde entier, il est considéré comme l’une des voix les plus importantes de l’écologie. On parle environnement, mais aussi Coronavirus, avec Bruno Latour sur le plateau de Quotidien. Après « La Mécanique du cœur », film très remarqué, Mathias Malzieu revient le 11 mars au cinéma avec « Une sirène à Paris ». Conte fantastique et enchanté d’une sirène – une vraie – débarquant dans la vie d’un homme au cœur brisé. Le réalisateur Mathias Malzieu et ses acteurs Nicolas Duvauchelle et Marilyn Lima sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la démission de Chris Mathews, la star des interviewers politiques, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler fait sa météo du Coronavirus et Etienne Carbonnier nous emmène au tournoi Questions pour un champion à Paris.