Quotidien, deuxième partie du 4 mars 2021

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 4 mars 2021 : d’après une enquête Ifop, la jeunesse française a une vision de la laïcité bien différente de ses aînés, plus inclusive, plus tolérante. Un changement de cap qui inquiète parfois. En plateau, Yann Barthès reçoit le grand historien de la mémoire, Pierre Nora, à l’occasion de ses propres mémoires, « Jeunesse ». Il reçoit aussi Denis Brogniart à l’occasion de la publication de son tout premier livre, « Un soldat presque exemplaire ». Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe la guerre entre Taylor Swift et Netflix après une remarque jugée déplacée sur les ex de la chanteuse, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier compile les meilleures punchlines de la nouvelle émission, « Dîner avec mon ex ».