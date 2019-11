Quotidien, deuxième partie du 4 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 4 novembre. On parle des embuscades contre pompiers et forces de l’ordre avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthès reçoit René Dosière pour son livre « Frais de palais » et Panayotis Pascot pour son tout premier spectacle, « Presque ». Les guets-apens se multiplient contre les forces de l’ordre et les pompiers en région parisienne. Dernier en date, celui de Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines où pompiers et policiers ont été pris à parti par une trentaine d’individus à leur arrivée sur les lieux d’un incendie de poubelles. À l’origine de ces embuscades, une « compétition » lancée entre quartiers sur les réseaux sociaux. Paul Larrouturou a enquêté. René Dosière est un homme politique spécialiste de la gestion des finances publiques. Il publie cet automne « Frais de palais », un témoignage fleuve d’un homme qui a passé 20 ans dans les coulisses du pouvoir. Comment est dépensé l’argent public français à l’Élysée ? Quel a été le président le plus dépensier ? René Dosière nous en parle sur le plateau de Quotidien. C’est un habitué de Quotidien : pendant toute une saison, Panayotis Pascot a incarné une pastille humour dans l’émission. Désormais, l’humoriste vole de ses propres ailes et présente son tout premier spectacle, « Presque » sur la scène du Point-Virgule à Paris. Un one-man show mis en scène par Fary. Panayotis Pascot nous en parle sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de Jane Fonda, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler fait sa revue de presse de la semaine et Étienne Carbonnier débriefe la finale de la coupe du monde de rugby. P1

