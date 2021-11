Quotidien, deuxième partie du 4 novembre 2021 avec Fabrice Luchini et Steven Pinker

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 4 novembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier nous raconte le quotidien des soldats de l’opération Barkhane au Mali et Valentine Watrin débriefe les dernières infos de la COP26. En plateau, on retrouve un peu de raison avec Steven Pinker, professeur de psychologie et chouchou du Time, du New Yorker et de Bill Gates. Yann Barthès reçoit ensuite le comédien Fabrice Luchini à l’occasion de son nouveau spectacle, « La Fontaine et le confinement ». Dans son Petit Q, Willy Papa revient sur le drame survenu sur le dernier tournage d’Alec Baldwin, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Nicolas Fresco nous donne des nouvelles des influenceurs et Étienne Carbonnier réalise un crossover entre le salon des bébés et celui des séniors.