Quotidien, deuxième partie du 4 novembre 2022

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du vendredi 4 novembre 2022 : Yann Barthès reçoit les co-leaders du groupe de rock français La Femme, Sacha Got et Marlon Magnée qui présentent leur quatrième album “Teatro Lucido” inspiré de la culture espagnole et mexicaine. L’autre invité est Lucas Bravo, l’étoile montante française d’Hollywood qui est à l’affiche de “Une robe pour Mrs. Harris” et de “Ticket to Paradise” aux côtés de Julia Roberts et George Clooney. Jenna Castetbon rembobine l’actualité de la semaine en silence avec au programme : la manifestation à Sainte-Soline, l’hommage national à Pierre Soulages et la victoire de Lula à la présidentielle au Brésil. De son côté, dans le Flash Mode, Marc Beaugé décrypte la tenue vestimentaire de Joe Biden pour séduire les potentiels électeurs et alerte sur les conditions misérables des ouvriers du géant chinois de la fast fashion Shein. Cette semaine, les influenceurs ont très bien fêté Halloween et Nicolas Fresco nous offre les looks les plus surprenants dans L’Influencé. Et notre Mondaine préférée, Clémence Majani, s’est invitée au club mythique Le Silencio qui a célébré ses dix ans.