Quotidien, deuxième partie du 4 octobre 2021 avec Jean-Yves Camus et Patrick Timsit

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du lundi 4 octobre : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe le week-end de la « majo », avec Azzeddine Ahmed-Chaouch il fait le point sur la cinquième semaine du procès des attentats de Paris et le rapport explosif de la Commission Sauvé sur la pédocriminalité dans l’Église. En plateau, Yann Barthès reçoit le spécialiste de l’extrême droite avec Jean-Yves Camus pour décrypter la popularité de Marine Le Pen et d’Éric Zemmour. Il reçoit ensuite Patrick Timsit, enfin de retour sur scène avec son dernier spectacle « Adieu… Peut-être. Merci… c’est sûr ». Enfin, dans son Petit Q, Willy Papa s’intéresse au dernier album de Lady Gaga, Laurent Macabiès décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Anne Depétrini raconte sa vraie vie et Étienne Carbonnier nous emmène à la Fashion Week dans son Transpi.