Quotidien, deuxième partie du 4 octobre 2022 avec Malik Bentalha, Jérôme Commandeur et Joséphine Japy

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du mardi 4 octobre 2022 : Yann Barthès reçoit Malik Bentalha l’acteur et réalisateur ainsi que Jérôme Commandeur et Joséphine Japy pour leur film « Jack Mimoun et les secrets de Val Verde ». Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du scandale qui secoue le monde des échecs, Clémence Abafour décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira nous résume l’actualité en 4 minutes douche comprise et Etienne Carbonnier nous emmène à la Fashion Week parisienne.