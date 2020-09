Quotidien, deuxième partie du 4 septembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Pour cette deuxième partie de Quotidien week-end, on part aux Etats-Unis découvrir « The Villages », un petit paradis pour retraités où les débats entre pro-Trump et pro-Biden sont particulièrement houleux ; en plateau, Yann Barthès reçoit l’économiste Nicolas Bouzou pour son livre « L’amour augmenté », puis le champion des 12 coups de midi Paul El Kharrat à l’occasion de la sortie de son livre « Ma 153ème victoire » ainsi que la chanteuse Yelle pour la sortie de son nouvel album « L’ère du verseau ». Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence et Etienne Carbonnier nous offre un Transpi XXL spécial week-end.