Quotidien, deuxième partie du 4 septembre 2023

QUOTIDIEN, présenté par Yann BARTHES avec son équipe de journalistes et de chroniqueurs, revient pour une saison 8 sur TMC. Le talk-show d’actu et de culture, produit par Bangumi, continu de décrypter toutes les images qui inondent l’époque avec une formule enrichie et une équipe de reporters et d'humoristes élargie. Superstars internationales, invités d’actualité, nouveaux visages français, reportages à l’étranger et dans les régions, analyses, lives, humour, tous les ingrédients qui font le succès de QUOTIDIEN sont au rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TMC.