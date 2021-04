Quotidien, deuxième partie du 5 avril 2021 avec Vitaa, Amel Bent et Camelia Jordana

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 5 avril 2021 : après les annonces d’Emmanuel Macron mercredi dernier, les franciliens ont une fois de plus fuit massivement l’Île-de-France pour aller se « mettre au vert » en région. Sauf que dans les régions, justement, on s’agace de plus en plus de cet exode des Parisiens. Paul Larrouturou était dans le Pays-Basque ce week-end. L’affaire Bernard Tapie met une fois de plus en lumière un phénomène qui inquiète les grosses fortunes : le home-jacking. Aux États-Unis, les plus fortunés ont trouvé le moyen de lutter contre ces cambriolages avec séquestration en construisant de gigantesques « ghettos pour riches ». En plateau, Yann Barthès reçoit les chanteuses Camelia Jordana, Amel Bent et Vitaa à l’occasion de leur reprise de « Marine », la chanson de Diam’s devenue un hymne anti-Le Pen en 2006. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la cérémonie des Sag Awards, Laurent Macabiès a trouvé le meilleur moyen de faire flipper les politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier débriefe le dernier Koh Lanta dans son Canap.