Quotidien, deuxième partie du 5 avril 2022 avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen et Eric Emeraux

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du mardi 5 avril 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier nous emmène faire du porte-à-porte avec Fabien Roussel, il donne la parole aux Français désabusés de la politique grâce à Abda Sall et prend des nouvelles d’Odessa, en Ukraine, avec Oleg Skripka. En plateau, Yann Barthès reçoit le colonel de gendarmerie Eric Emeraux, spécialiste des questions de crimes de guerre. Après le massacre de Boutcha, Vladimir Poutine peut-il être inquiété par la justice internationale ? Dans un registre plus léger, on reçoit ensuite Jonathan Cohen et Vincent Macaigne à l’occasion de la sortie de leur film « En même temps ». Dans son Petit Q, Willy Papa nous débriefe la guerre entre les studios Disney et le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory – et dans le respect du temps de parole – Pablo Mira fait sa Réac’ du réac de la semaine et Étienne Carbonnier nous emmène en patrouille avec la police française dans son Canap.