Quotidien, deuxième partie du 5 décembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien 5 décembre. Paul Larrouturou a suivi le ministre des Transports en cette première journée de grève et, en plateau, Yann Barthès reçoit les journalistes Anne Rosencher, David Revault d’Allonnes et Thomas Legrand pour parler de la mobilisation et l’acteur Benoît Magimel pour le film « Lola vers la mer ». Paul Larrouturou a passé son 5 décembre avec le Secrétaire d’Etat aux Transports, Baptiste Djebbari. Tout au long de la journée de grève, un seul mot d’ordre de la part du gouvernement : assurer que tout est sous contrôle. Anne Rosencher est directrice de la rédaction à l’Express, David Revault d’Allonnes est rédacteur en chef du service politique du Journal du Dimanche et Thomas Legrand est l’éditorialiste-star de France Inter. Sur le plateau de Quotidien, ils analysent les conséquences sociales et politiques de la grève du 5 décembre. Dans « Lola vers la mer », Benoît Magimel campe le rôle d’un père opposé à la transition de son fils, qui se fait désormais appeler Lola, jouée par Mya Bollaers. Histoire d’une tolérance qui s’apprend, qui se travaille et de l’amour entre un père et son enfant. Benoît Magimel est sur le plateau de Quotidien pour en parler.

En savoir plus sur Yann Barthes