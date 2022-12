Quotidien, deuxième partie du 5 décembre 2022 avec Eric Heyer et Mariam Pirzadeh

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du lundi 5 décembre 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur les dernières déclarations du ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, Abda Sall part à la rencontre des Français, Valentine Watrin s’intéresse au « tribunal canonique » inauguré par l’Eglise catholique et Sophie Dupont nous débriefe la soirée électorale chez Les Républicains. En plateau, Yann Barthès reçoit Mariam Pirzadèh pour faire le point sur la situation en Iran et les récentes déclarations du procureur Mohammad Jafar Montazeri. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe les premières images de la série Netflix très attendue consacrée au prince Harry et à Meghan Markle.