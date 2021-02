Quotidien, deuxième partie du 5 février 2021

En savoir plus sur Yann Barthes

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 5 février 2021 : Paul Gasnier revient sur l’explosion de la consommation de protoxyde d’azote chez les plus jeunes. Ce « gaz hilarant », considéré à tort comme festif et inoffensif, présente en réalité de gros risques de troubles neurologiques. En plateau, Yann Barthès reçoit Cécile Duflot à l’occasion de la condamnation de l’Etat pour « inaction climatique ». La procédure, lancée par un collectif d’ONG et soutenue par plus de deux millions de citoyens, est une première historique. Yann Barthès reçoit ensuite le chanteur Vianney qui va bientôt prendre sa place dans un des fauteuils rouges des coachs de la saison 10 de The Voice. Et puisque c’est vendredi, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence, La Mondaine nous emmène au vernissage de l’exposition JR, Juan Arbelaez nous propose une recette de crêpes parfaites pour la chandeleur et Etienne Carbonnier nous parle d’amour dans son Canap.