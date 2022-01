Quotidien, deuxième partie du 5 janvier 2022 avec Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg et Pierre-Henri Tavoillot

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du mercredi 5 janvier 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur une nuit mouvementée à l’Assemblée nationale après les propos polémiques d’Emmanuel Macron sur les non-vaccinés. Il suit aussi le déplacement de Yannick Jadot à Bordeaux. Le candidat écolo, en panne dans les sondages, espère réussir à exister entre les débats sur le pass vaccinal et l’omniprésence médiatique du président. En plateau, on débriefe l’interview d’Emmanuel Macron au Parisien avec le philosophe Pierre-Henri Tavoillot. Ensuite, Yann Barthès reçoit Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg pour parler de leur film « Jane par Charlotte ». Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler répond aux questions des Français dans son QFMTV et Étienne Carbonnier prend des nouvelles des Familles nombreuses de TF1 dans son Canap.