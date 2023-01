Quotidien, deuxième partie du 5 janvier 2023

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du jeudi 5 janvier 2023 : le député de La France insoumise, François Ruffin, est l’invité de l’émission. Il revient notamment sur les tensions au sein de LFI, sur l’affaire Adrien Quatennens et la guerre en Ukraine. Dans son 20h15 Express spécial Ukraine, Paul Gasnier a rencontré Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères à Kiev et l’a interrogé sur l’envoi de chars légers français pour soutenir l’armée ukrainienne. Azzeddine Ahmed-Chaouch a suivi sur le terrain François Ruffin, le député La France insoumise de la Somme. Sophie Dupont revient quant à elle sur la vidéo bilan 2022 de La France insoumise qui a écarté plusieurs élus qui avaient critiqué la nouvelle direction du parti. Les invités de Quotidien sont Ramzy et Melha Bedia qui présentent leur nouveau film “Youssef Salem a du succès” réalisé par Baya Kasmi.