Quotidien, deuxième partie du 5 mai 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 5 mai 2020. Paul Gasnier et Paul Bouffard continuent leur roadtrip dans la France confinée en faisant étape à La Clusaz, Julien Bellver nous parle du patient zéro français et Azzeddine Ahmed-Chaouch s’intéresse à l’avenir de la Culture après le déconfinement. En plateau, Yann Barthès reçoit Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégie d’entreprise à l’IFOP et le médecin urgentiste Gérald Kierzek. On rend également visite à Sandrine Kiberlain pour sa playlist spécial confinement. Jérôme Fourquet est politologue et directeur du département opinion et stratégie à l’Institut français d’opinion publique. Depuis le début de l’épidémie de coronavirus en France, il suit un groupe de citoyens pour appréhender leur ressenti face au confinement, au virus et, plus récemment, au déconfinement qui se précise. Gérald Kierezk est médecin urgentiste à l’Hôtel-Dieu à Paris. Régulièrement invité sur les plateaux télé, il fait le point sur la situation dans les hôpitaux à quelques jours du déconfinement. Jérôme Fourquet et Gérald Kierzek sont sur le plateau de Quotidien. C’est un scoop qu’on n’attendait plus : BFMTV l’a annoncé dimanche en direct, on aurait trouvé le patient zéro français, le tout premier cas de coronavirus dans l’hexagone. Comment la chaîne d’info en continu a-t-elle eu cette info ? On en parle avec Julien Bellver dans son 20h30 Médias. Tous les soirs pendant ce confinement, une personnalité nous donne de ses nouvelles et partage avec nous ses bons tuyaux pour survivre à la quarantaine. Ce soir, c’est au tour de Sandrine Kiberlain de faire sa playlist spécial confinement. Comme tous les soirs, dans son Petit Q Willy Papa nous donne des nouvelles des people confinés, le chef Juan Arbelaez nous apprend une nouvelle recette, on prend des nouvelles de nos couples confinés et Etienne Carbonnier fait son Transpi du jour. Et puisqu’on est mardi, Pablo Mira donne la parole aux Français vrais.