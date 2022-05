Quotidien, deuxième partie du 5 mai 2022 avec Omar Sy, Laurent Lafitte et Thierry Breton

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du jeudi 5 mai 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier prend des nouvelles du Parti socialiste, déchiré entre ceux en faveur d’un accord avec Jean-Luc Mélenchon et les autres. Il prend ensuite des nouvelles de Boutcha, ville martyre de la banlieue de Kiev, en Ukraine, avec le journaliste Wilson Fache. En plateau, Yann Barthès reçoit Thierry Breton pour parler avec lui de l’accord historique signé par les pays européens pour mettre au pas les GAFAM. Il reçoit ensuite Omar Sy et Laurent Lafitte à l’occasion de la sortie sur Netflix de « Loin du périph », la suite du film « De l’autre côté du périph ». Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe le premier témoignage d’Amber Heard dans le procès qui l’oppose à Johnny Depp, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Nicolas Fresco nous donne des nouvelles des influenceurs et Étienne Carbonnier suit les aventures de Cauchemar en cuisine dans son Canap.