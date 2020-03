Quotidien, deuxième partie du 5 mars 2020 avec Nicky Doll et Gérald Bronner

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité de la seconde partie de Quotidien du 3 mars 2020. Paul Larrouturou nous emmène à l’Institut Pasteur pour comprendre comment sont comptabilisés les malades du Coronavirus en France et, en plateau, Yann Barthes reçoit le sociologue Gérald Bronner pour parler de la peur du Coronavirus et la drag-queen Nicky Doll. Qui dit épidémie galopante dit nouvelle réunion de crise. Ce jeudi, Emmanuel Macron a réuni médecins, virologues et épidémiologistes à l’Élysée pour faire le point sur la situation et préparer la gestion de l’épidémie. De son côté, Paul Larrouturou s’est intéressé au bilan des victimes : à l’Institut Pasteur, il a suivi la procédure qui permet d’établir le compte des malades. Faut-il avoir peur du Coronavirus ? Pourquoi le monde panique-t-il autant ? On décrypte la psychose généralisée avec le sociologue Gérald Bronner, spécialiste des croyances et militant de l’esprit critique, sur le plateau de Quotidien. La culture drag-queen fait un fantastique retour en force en France et dans le monde entier. Et le show de l’acteur Ru Paul, Ru Paul’s Drag Race, n’y est clairement pas étranger. Cette année, la série à succès s’est dégotée sa première candidate française. Elle s’appelle Nicky Doll et elle va faire de l’ombre à ses concurrentes. Nicky Doll est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de Jack Dorsay, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier fait le bilan de la Fashion Week et Pablo Mira fait sa revue de presse des haters.