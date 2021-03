Quotidien, deuxième partie du 5 mars 2021 avec Rachel Khan, Raphael et Isabel Marant

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 5 mars 2021 : Azzeddine Ahmed-Chaouch est parti à la rencontre du plus vieil assigné à résidence de France. Il s’appelle Kamel Daoudi et il est retenu chez lui depuis 13 ans. Son histoire est un véritable casse-tête pour l’État français. En plateau, Yann Barthès reçoit Rachel Khan, femme aux multiples casquettes, à l’occasion de la publication de son livre « Racée ». Il reçoit ensuite, à l’occasion de la Fashion Week parisienne, la créatrice Isabel Marant. Enfin, après un live sur la scène de Quotidien, Raphael est en interview pour présenter son dernier album « Haute fidélité ». Enfin, puisqu’on est vendredi, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence, Juan Arbelaez nous propose une nouvelle délicieuse recette de saison et la Mondaine, Clémence Majani, traque Justin Bieber dans tout Paris.