Quotidien, deuxième partie du 5 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 5 novembre. On part à Chanteloup-les-Vignes avec Paul Larrouturou pour suivre le déplacement du gouvernement sur place. En plateau, Yann Barthès reçoit le journaliste Philippe Pujol pour son nouveau livre « La chute du monstre » et Artus pour son émission culinaire sur Netflix. Le gouvernement était ce mardi à Chanteloup-les-Vignes, après l’attaque de policiers et de pompiers et l’incendie du chapiteau de la ville. Depuis plusieurs semaines, les embuscades contre force de l’ordre et pompiers se multiplient en Île-de-France. Paul Larrouturou a suivi les membres du gouvernement. Après « La fabrique du monstre » en 2016, Philippe Pujol publie « La chute du monstre » cet automne. Le journaliste dresse le portrait sans filtre des quartiers Nord de Marseille, déjà analysés dans son premier ouvrage, en s’attardant particulièrement sur « ceux qui ont défiguré la ville, maltraité la plus grande partie de sa population ». Philippe Pujol nous en parle sur le plateau de Quotidien. Depuis le 25 octobre, Artus anime l’émission « C’est du gâteau » sur Netflix. Le concept ? Des pâtissiers amateurs – franchement amateurs – doivent reproduire de fabuleuses pâtisseries. C’est un peu l’anti « Le Meilleur pâtissier », mais c’est drôle et décalé. Artus est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du scandale de dopage chez Nike, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous emmène à la Paris Games Week et Pablo Mira donne la parole aux français vrais.