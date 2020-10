Quotidien, deuxième partie du 5 octobre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire de la seconde partie de Quotidien du 5 octobre : Paul Gasnier décrypte comment les universités mettent en place une « éducation alternée » pour respecter les consignes sanitaires et Laura Geisswiller a passé le week-end devant l’hôpital où se trouve Donald Trump. En plateau, on décrypte l’actualité avec Gilles Finchelstein et Jérôme Jaffré puis on parle exploit et tennis avec Hugo Gaston. Comme tous les jours, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Willy Papa nous donne des nouvelles de Rihanna et Étienne Carbonnier nous emmène dans la fosse septique de Koh Lanta (oui oui).