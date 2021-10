Quotidien, deuxième partie du 5 octobre 2021 avec Coldplay

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du mardi 5 octobre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur la faible popularité de la candidate du PS pour 2022, Anne Hidalgo. Il s’intéresse également à l’homme derrière le rapport événement sur les abus sexuels dans l’Église, Jean-Marc Sauvé. En plateau, Yann Barthès reçoit Chris Martin et Will Champion du groupe Coldplay pour fêter la sortie de leur nouvel album, « Music of the Spheres ». Coldplay est aussi en live avec l’un de leurs nouveaux titres, « My universe ». Enfin, Willy Papa s’intéresse à l’arrivée de la série culte Seinfeld sur Netflix, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira tient sa Réac’ du réac et Étienne Carbonnier passe son Canap devant 90’ Enquêtes.