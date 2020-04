Quotidien, deuxième partie du 6 avril 2020 avec François Sureau et Anne-Elisabeth Lemoine

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du 6 avril 2020. On revient sur l’allocution historique de la reine Elizabeth II avec Salhia Brakhlia, on s’intéresse à la politique anti-coronavirus de la Suède avec Paul Gasnier, on s’intéresse à nos libertés individuelles avec l’avocat François Sureau, Julien Bellver fait le tour du monde des médias, Azzeddine Ahmed-Chaouch s’intéresse à la délation en temps de pandémie, Etienne Carbonnier regarde Koh Lanta et Alison Wheeler fait sa revue de presse confinée de la semaine. La reine Elizabeth II s’est adressée à son peuple dimanche 5 avril dans une allocution historique. Depuis le début de son règne, c’est seulement la quatrième fois que la reine prend la parole pour réagir à l’actualité. Dans un message enregistré de quatre minutes, la monarque a salué le courage des Britanniques et porté un message d’espoir à l’attention des habitants du Royaume-Uni et du Commonwealth. Salhia Brakhlia décrypte cette allocution historique dans son Moment de vérité. François Sureau est avocat et écrivain, engagé dans la défense des libertés publiques. Avec le confinement et l’interdiction de circuler librement, craint-il pour le respect de nos libertés ? Pour l’avenir ? On en parle avec lui. Chaque soir, Julien Bellver fait l’état des lieux de la situation dans le monde pendant la crise du Coronavirus. Ce lundi, il revient sur l’apparente santé des Russes, s’intéresse à la grande place pris par le religieux en tant de crise et sur le retour du Docteur Fauci, le médecin qui conseille Donald Trump sans pouvoir trop en placer une. Alors que l’Europe se confine, un pays a décidé de faire l’exact contraire de ses voisins : la Suède. Dans le pays, les écoles, restaurants, parcs et bars sont toujours ouverts et plein à craquer. Une situation désormais inimaginable en France, en Espagne, en Italie ou encore en Angleterre. On en parle avec Paul Gasnier. Depuis plusieurs jours, des Français ne respecteraient plus le confinement. Pour lutter contre ce relâchement, on a vu se multiplier les appels à la police pour dénoncer ce voisin qui serait sorti « une heure de trop », ou celui-là qui aurait « invité du monde à l’apéro ». Se dirige-t-on vers une société de la délation ? Est-ce un mécanisme normal en temps de crise ? Azzeddine Ahmed-Chaouch en a parlé avec le Secrétaire d’état auprès du ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez et avec le philosophe Charles Pépin. Comme tous les soirs, Juan Arbelaez nous propose une recette toute simple à faire pendant le confinement, Etienne Carbonnier débriefe Koh-Lanta, Anne-Elisabeth Lemoine fait sa playlist du confinement et Alison Wheeler fait sa revue de presse des confinées de la semaine.