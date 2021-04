Quotidien, deuxième partie du 6 avril 2021 avec Antoine Pelissolo, Karole Rocher et Garance Marillier

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 6 avril 2021 : l’Assemblée doit voter cette semaine un projet de loi permettant d’autoriser l’euthanasie des personnes souffrant d’une pathologie incurable. Problème : le projet de loi est la cible d’une « obstruction parlementaire ». Paul Gasnier nous en parle. En plateau, Yann Barthès reçoit le psychiatre Antoine Pelissolo pour faire le point sur la santé mentale des Français après plus d’un an de crise sanitaire. Il reçoit ensuite les actrices Karole Rocher et Garance Marillier à l’occasion de la sortie du film « Madame Claude » qui raconte l’histoire de la plus célèbre mère maquerelle de France. Dans son Petit Q, Willy Papa nous présente Chet Hanks, le fils du célèbre Tom Hanks, dont tout le monde parle en ce moment, Laurent Macabiès se souvient d’un Emmanuel Macron timide et humble dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier débriefe le concours de Miss Belgique.