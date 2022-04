Quotidien, deuxième partie du 6 avril 2022 avec Anastasia Kirilenko et Jean-Michel Aphatie

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du mercredi 6 avril 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur les douze meetings simultanés de Jean-Luc Mélenchon et part en Ukraine avec Martin Weill. En plateau, on décrypte les mécaniques de la propagande russe avec la journaliste russe Anastasia Kirilenko. Yann Barthès fait ensuite le point sur la campagne électorale à quatre jours du premier tour avec le journaliste politique Jean-Michel Aphatie. Dans son Petit Q, Willy Papa décrypte le phénomène des influenceurs « voitures », Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Alison Wheeler répond aux questions des Français dans son QFMTV.