Quotidien, deuxième partie du 6 décembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 6 décembre. Paul Larrouturou est allé à la rencontre des enseignants grévistes et, en plateau, Yann Barthès reçoit Laurent Voulzy, Alison Wheeler et Étienne Carbonnier. Les enseignants sont vent debout contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement, malgré les déclarations de Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l’Éducation a assuré qu’ils seraient « les grands gagnants » de la réforme. Les enseignants, eux, ne le voient pas du tout de cette façon. Paul Larrouturou nous explique pourquoi. Il y a trois mois, Laurent Voulzy donnait un concert exceptionnel à l’Abbaye du Mont Saint-Michel. Pour le plus grand plaisir de ses fans, il leur propose désormais de revivre l’expérience dans un CD. Laurent Voulzy est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Alison Wheeler est toutes les semaines dans Quotidien et elle est désormais aussi dans les librairies. Elle publie « Ma vie est mieux que la vôtre », un guide de coaching qui ne ressemble à aucun autre. Étienne Carbonnier est tous les jours dans Quotidien et pour ses chroniques Transpi, il a découvert les sports les plus barrés du monde. Il les compile dans « Les Foufous du sport ». Alison Wheeler et Étienne Carbonnier nous en parlent sur le plateau de Quotidien. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence et La Mondaine s’incruste aux soirées chics de Paris. Et comme tous les jours, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory.

