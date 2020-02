Quotidien, deuxième partie du 6 février 2020 avec André Comte-Sponville et Jean-Louis Aubert

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 6 février. Paul Larrouturou continue de suivre le cas Didier Gailhaguet et, en plateau, Yann Barthès reçoit le philosophe André Comte-Sponville et le chanteur Jean-Louis Aubert. Le témoignage de Sarah Abitbol a ouvert une brèche dans l’omerta qui entoure encore les violences sexuelles dans le sport. Depuis sa prise de parole, 54 athlètes signent une tribune pour réclamer la fin du silence sur les agressions dont sont victimes les sportives et sportifs, souvent dès le début de leur carrière. Le patron de la Fédération française des sports de glace, Didier Gailhaguet, dont la démission est demandée par la ministre des Sports, s’entête. André Comte-Sponville est l’un des philosophes français les plus connus et les plus respectés au monde. Depuis toujours, il s’attache à faire découvrir au grand public la philosophie et ses bienfaits. On questionne avec lui notre rapport à la philo, au bonheur, à l’écologie et à la morale. André Comte-Sponville est sur le plateau de Quotidien. Sur scène depuis 1975 et son tout premier groupe, Jean-Louis Aubert aura fait vibrer des générations entières grâce à sa musique. D’abord avec Téléphone, puis en solo avec un succès qui ne s’est jamais démenti. Jean-Louis Aubert revient avec « Refuge », disponible depuis décembre 2019, et une tournée dans toute la France dès la fin février. En attendant, Jean-Louis Aubert est sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa rend hommage à la légende du cinéma américain, Kirk Douglas, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa revue de presse des haters de la semaine et Etienne Carbonnier nous emmène aux Magritte.

