Quotidien, deuxième partie du 6 février 2023 avec le général Patrick Dutartre

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du lundi 6 février 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse à la milice Wagner qui sévit en Ukraine, il assiste à l’inauguration de l’école de Jean-Luc Mélenchon et nous résume le 1er jour de la réforme des retraites à l’Assemblée. Yann Barthès fait le point sur la situation en Ukraine et revient sur les tensions entre les Etats-Unis et la Chine avec le général Patrick Dutartre. Enfin, dans son Petit Q, Willy Papa débriefe la cérémonie 2023 des Grammy Awards.