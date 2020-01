Quotidien, deuxième partie du 6 janvier 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 6 janvier 2020. On parle de la campagne d’Alliance Vita avec Paul Gasnier et, en plateau, Yann Barthès reçoit Will Smith, Martin Lawrence et Jerry Bruckheimer pour le dernier volet de la saga Bad Boys. L’association Alliance Vita a fait parler d’elle en fin de semaine dernière après la mise en place dans les transports d’une vaste campagne anti-avortement et anti-PMA. Retirée par la société Mediatransports après de nombreuses plaintes, la campagne sera bientôt de nouveau visible, la justice ayant décidé qu’elle ne présentait pas de « caractère illicite ». On adore le recevoir dans Quotidien, mais cette fois Will Smith n’est pas venu seul : à quelques jours de la sortie du troisième volet de la saga « Bad Boys », l’acteur a amené son partenaire fétiche, l’iconique Martin Lawrence et l’un des hommes les plus puissants d’Hollywood, le producteur Jerry Bruckheimer. 25 ans après la sortie et le triomphe du premier Bad Boys, le trio est de retour pour de nouvelles enquêtes, sans avoir pris une seule ride. Will Smith, Martin Lawrence et Jerry Bruckheimer sont sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe l’essentiel de la cérémonie des Golden Globes 2020, Alison Wheeler fait sa revue de presse de la rentrée et Etienne Carbonnier débriefe le match du PSG contre Linas-Montlhéry.

