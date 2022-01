Quotidien, deuxième partie du 6 janvier 2022 avec Laurent-Joly et Laura Felpin

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du jeudi 6 janvier 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier suit Valérie Pécresse sur le chemin de Nicolas Sarkozy, rencontre le nouveau visage des anti-pass, Rodolphe Bacquet et prend des nouvelles des Etats-Unis, un an après l’attaque du Capitole. En plateau, Yann Barthès reçoit l’Historien Laurent Joly à l’occasion de son livre « La falsification de l’Histoire » sur les discours d’Éric Zemmour. Il reçoit ensuite l’humoriste Laura Felpin pour fêter avec elle son tout premier one-woman show. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe la réunion des 20 ans d’Harry Potter, Laurent Macabiès résume les matinales politiques dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier nous emmène dans Retour à l’instinct de survie.