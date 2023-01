Quotidien, deuxième partie du 6 janvier 2023

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du vendredi 6 janvier 2023 : Paul Gasnier consacre son 20h15 Express à sa semaine passée en Ukraine aux côtés des soldats durant le Nouvel An. Il revient également sur la violente explosion lors de son premier duplex et sur sa rencontre avec Oleg Skrypka, une figure de rock très célèbre dans son pays et d’une jeune Ukrainienne Daria. Yann Barthès reçoit l’humoriste belge Laura Laune pour son nouveau spectacle “Glory Alleluia”. Elle y aborde des sujets très personnels avec son humour trash et corrosif. Et pour finir, Jenna Castetbon rembobine l’actualité de la semaine en silence.