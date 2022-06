Quotidien, deuxième partie du 6 juin 2022 avec Michel Cymès et Fabien Olicard

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du lundi 6 juin 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe la visite d’Edouard Philippe à Elisabeth Borne. L’ancien locataire de Matignon s’est rendu dans le Calvados, où la nouvelle Première ministre est candidate, pour lui apporter son soutien. Il s’intéresse ensuite à la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, désigné comme l’un des politiques qui inquiète le plus les Français – avec Éric Zemmour. Comment faire campagne quand on fait peur à tout le monde ? En plateau, Yann Barthès revient sur les neufs mois du procès des attentats du 13 novembre 2015 qui se termine dans quelques jours avec Olivia Ronen, avocate de Salah Abdeslam. Il reçoit ensuite Michel Cymès et Fabien Olicard. Ensemble, le médecin et le mentaliste nous donne les clés pour bien booster notre mémoire et la préserver. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe les concerts donnés à l’occasion du Jubilé de Platine d’Elizabeth II, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous raconte la soirée de TF1 pour « La chanson de l’année » dans son Canap.