Quotidien, deuxième partie du 6 juin 2023

Au sommaire du replay de Quotidien deuxième partie du mardi 6 juin 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse à l’évacuation des civils des zones inondées suite à la destruction du barrage Kakhovka, à la 14ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites et à la commémoration du Débarquement en Normandie. Valérie Bédague, présidente de Nexity et Christophe Robert, délégué général de la fondation Abbé Pierre sont sur le plateau de Quotidien. David Castello-Lopes, journaliste et humoriste, est sur le plateau de Quotidien pour son premier spectacle “Authentique”. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la Keynote Apple 2023.