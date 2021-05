Quotidien, deuxième partie du 6 mai 2021 avec Laurent Ruquier et Arthur Berdah

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 6 mai 2021 : Paul Gasnier nous raconte comment Israël a repris le cours de sa « vie d’avant » et nous en dit plus sur François-Michel Lambert, le député qui a sorti un joint à l’Assemblée nationale. En plateau, on s’intéresse à Emmanuel Macron avec l’un des journalistes qui le connaît le mieux, Arthur Berdah et on parle humour avec Laurent Ruquier à l’occasion de la publication de son livre « Finement con ». Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe les suites pas très heureuses de la campagne de Caitlyn Jenner en Californie, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier regarde KTO dans son Canap.