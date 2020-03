Quotidien, deuxième partie du 6 mars 2020 avec Cyril Lignac et Léo Walk

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 6 mars 2020. On résume la semaine de la primaire démocrate avec Paul Gasnier et, en plateau, Yann Barthes reçoit le chef Cyril Lignac pour la sortie de son autobiographie, « Histoires de goûts » et le danseur Léo Walk. Toute la semaine, Paul Gasnier était aux États-unis pour suivre la primaire démocrate. Super Tuesday, abandon en série, come-back inattendu et dernière ligne droite, il nous résume une semaine chargée. C’est l’un des cuisiniers préférés des Français : Cyril Lignac dévoile une nouvelle facette de sa personnalité dans « Histoire de goûts », son autobiographie. Son enfance, sa passion pour la cuisine, pour le goût, il nous en parle sur le plateau de Quotidien. Léo Walk est danseur et chorégraphe. À 25 ans, il s’est fait connaître grâce à ses vidéos sur YouTube et a rapidement conquis le milieu professionnel et le grand public. Il est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Comme tous les vendredis, Laura Felpin se glisse dans la peau d’un nouveau personnage, Jenna Castetbon résume l’actualité sans bruit et Clémence Majani s’invite dans les soirées chics de Paris. Et parce qu’il ne prend jamais de jour de repos, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory.