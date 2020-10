Quotidien, deuxième partie du 6 octobre 2020

Au sommaire de la seconde partie de Quotidien du 6 octobre : la suite du procès Charlie Hebdo avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, la poursuite de la campagne électorale de Donald Trump vue par Paul Gasnier et, en plateau, le témoignage de Lilie, enfant transgenre et de sa maman, puis Kendji Girac pour son dernier album. Et comme tous les soirs, le Morning Glory de Laurent Macabiès, le Petit Q de Willy Papa et l’immanquable Canap d’Etienne Carbonnier.