Quotidien, deuxième partie du 6 octobre 2021 avec Christophe Beaugrand et Ghislain Gérin, Jean-Marc Sauvé et Laëtitia Atlani-Duault

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du mercredi 6 octobre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse à la parade des politiques au Sommet de l’élevage, il revient avec Azzeddine Ahmed-Chaouch sur les témoignages des victimes du Bataclan à la barre du procès des attentats du 13 novembre. Paul Gasnier revient également sur ce que disait Éric Zemmour il y a cinq ans et donne la parole à Alain Finkielkraut dans « Tous candidats ». En plateau, Yann Barthès revient sur les conclusions du rapport Sauvé sur les abus sexuels au sein de l’Église catholique avec l’homme à la tête de la CIASE, Jean-Marc Sauvé, et l’une des membres de la Commission, Laëtitia Atlani-Duault. Yann Barthès reçoit ensuite Christophe Beaugrand et son mari Ghislain à l’occasion de la publication de leur livre « Fils à papa(s) » qui raconte leur parcours pour fonder une famille. Enfin, dans son Petit Q, Willy Papa revient sur la sortie un peu étrange de Demi Lovato sur les extra-terrestres, Laurent Macabiès décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Alison Wheeler fait le point sur l’actu de la semaine et Étienne Carbonnier débriefe Koh Lanta dans son Canap.