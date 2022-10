Quotidien, deuxième partie du 6 octobre 2022

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du jeudi 6 octobre 2022 : Yann Barthès reçoit le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’informations, Guillaume Poupard. Ce dernier décrypte les dangers des cyberattaques. Dans le Morning Glory, Clémence Abafour et Agathe Gros ont regardé la matinale de CNEWS avec ses invités dont Philippe Devilliers, Robert Ménard et Jean-Marc Morandini. Dans le Petit Q, Willy Papa aborde l’amende très salée de Kim Kardashian pour placement de produit dissimulé. Dans 4 minutes douche comprise, Pablo Mira soutient les femmes iraniennes à sa manière. Et Etienne Carbonnier pour le Transpi a trouvé la meilleure pushline de la Fashion Week.