Quotidien, deuxième partie du 6 septembre 2022

Au programme du replay de Quotidien Seconde partie du mardi 6 septembre 2022 : on continue à débriefer l’actualité avec l’ancien président François Hollande, puis Yann Barthès échange avec Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard, débarqués sans ménagement de « Des Chiffres et des lettres » après respectivement 36 et 47 ans à la tête de l’émission. Willy Papa célèbre la carrière hors du commun de Serena Williams dans son Petit Q, Étienne Carbonnier compile les meilleurs moments de Des Chiffres et des lettres dans son Canap et Pablo Mira nous résume l’essentiel de l’actu en 4 minutes douche comprise.