Quotidien du 7 avril 2020 avec Vincent Dedienne et Esther Duflo

Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du 7 avril 2020. On parle économie avec Salhia Brakhlia, qui décrypte le discours du ministre Bruno Le Maire, et avec Esther Duflo, prix Nobel d’économie. Martin Weill analyse la situation du Brésil face au Coronavirus et Julien Bellver fait le tour du monde des médias en période de crise. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’interroge sur notre capacité à ne rien faire pendant le confinement (et après), on prend des nouvelles de nos couples confinés et Vincent Dedienne fait sa playlist spécial confinement. Comme tous les soirs, le chef Juan Arbelaez nous partage une recette toute simple à faire chez soi, Willy Papa fait le tour des people confinés, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques et Etienne Carbonnier regarde la télé. La France s’apprête-t-elle à connaître sa plus grave crise économique depuis la deuxième guerre mondiale ? C’est en tout cas ce à quoi nous prépare Bruno Le Maire, ministre de l’Economie. Depuis le début du confinement, le ministre prévient : la crise économique qui va suivre la crise sanitaire liée au coronavirus sera d’ampleur. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Au Brésil, comme en France et dans le reste de l’Europe, les habitants sont à leur balcon tous les soirs pour faire du bruit. Sauf qu’au Brésil, ce n’est pas pour remercier les soignants mais pour montrer son désaccord avec Jair Bolsonaro. Depuis le début de l’épidémie de Coronavirus, le président brésilien est très critiqué, jusque dans son propre camp. Opposé aux mesures de confinement, il est accusé par ses opposants de mettre la vie des Brésiliens en danger. Dans certaines régions, et notamment dans les Favelas de Rio, les citoyens se débrouillent seuls pour tenter de se protéger du virus. On en parle avec Martin Weill. Esther Duflo est économiste. Ses travaux sur la pauvreté et le développement lui ont valu de devenir la plus jeune prix Nobel d’économie de l’Histoire. Enseignante au très prestigieux Massachussets Institute of Technology, elle répond à nos questions sur les conséquences du Coronavirus et du confinement sur l’économie à moyen et à long terme. Alors que la ville de Wuhan en Chine, épicentre de l’épidémie dans le pays, s’apprête à sortir du confinement, qu’en sera-t-il en France ? Depuis plusieurs jours déjà, le mot « déconfinement » est partout, sans aucune certitude sur sa date ou ses modalités. Julien Bellver décrypte les trois scénarios possibles. Pendant le confinement, il y a les jours où on travaille (pour ceux qui le peuvent encore) et il y a les jours, ou les heures où on ne sait plus vraiment quoi faire. Partout, on nous propose de faire du sport, apprendre une nouvelle langue, cuisiner, lire. Mais et s’il fallait finalement tout simplement apprendre à ne rien faire ? Azzeddine Ahmed-Chaouch a posé la question à l’écrivain Frederic Schiffter. Pendant le confinement, on vous donne de quoi vous occuper : des idées films et séries, des idées lecture ou jeux de société. Tous les soirs, depuis chez elles, des personnalités nous font leur playlist spécial confinement. Ce soir, c’est au tour d’un ancien membre bien connu de Quotidien de nous partager ses bons plans : Vincent Dedienne. Comme tous les jours, Willy Papa fait le point avec les people confinés, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Etienne Carbonnier fait son Transpi, Juan Arbealez nous propose une recette toute simple à faire chez soi et Pablo Mira donne la parole aux Français vrais.