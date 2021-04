Quotidien, deuxième partie du 7 avril 2021 avec Edouard Philippe et Gilles Boyer

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 7 avril 2021 : l’ancien Premier ministre Edouard Philippe et l’eurodéputé Gilles Boyer publient « Impressions et lignes claires ». Ils sont tous les deux sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa fait le point sur le procès de Derek Chauvin, accusé d’avoir causé la mort de George Floyd, Laurent Macabiès remonte le temps avec Édouard Philippe dans son Morning Glory, Alison Wheeler s’invite chez Laurent Delahousse et Étienne Carbonnier regarde Affaire Conclue dans son Canap.