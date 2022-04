Quotidien, deuxième partie du 7 avril 2022 avec Ksenia Bolchakova et Frédéric Encel

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du jeudi 7 avril 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier prend des nouvelles d’Oleg Skripka en Ukraine et assiste à la fête de fin de campagne de Philippe Poutou en Ukraine. En plateau, on décrypte l’état de la géopolitique mondiale avec Frédéric Encel et on analyse la stratégie de Vladimir Poutine et la situation en Ukraine avec la journaliste Ksenia Bolchakova. Enfin, Willy Papa nous parle de ceux qui ont fait plier Amazon en créant le premier syndicat de l’histoire de l’entreprise dans son Petit Q, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Nicolas Fresco décrypte les campagnes des candidats sur les réseaux sociaux et Étienne Carbonnier nous emmène au Printemps des rillettes, le meilleur des printemps.