Quotidien, deuxième partie du 7 avril 2023 avec Saint Levant, Oriane Mancini, Simon Le Baron et Nawell Madani

Au programme du replay de la deuxième partie de Quotidien week-end du 7 avril 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur le manque d'équipements des soldats ukrainiens pour protéger la ville de Chsiv Yar, à quelques kilomètres du front. Le rappeur Saint Levant rejoint la scène de Quotidien pour interpréter « From Gaza, With Love », extrait de son premier EP. L'artiste répond ensuite aux questions de Yann Barthès. Puis, les journalistes Oriane Mancini et Simon Le Baron décryptent l'actualité de la semaine, avant que Jenna Castetbon la résume en silence.