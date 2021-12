Quotidien, deuxième partie du 7 décembre 2021 avec Ludivine Sagnier, Sara Giraudeau et Marion Leboyer

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du mardi 7 décembre : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse au décrochage d’une statue de Napoléon à Rouen, aux antifas anti-Zemmour qui ont manifesté mardi à Paris et à la possibilité d’une candidature de Christiane Taubira. En plateau, Yann Barthès parle de la santé mentale des Français après dix-sept mois de pandémie avec la psychiatre Marion Leboyer. Il reçoit ensuite les actrices Ludivine Sagnier et Sara Giraudeau qui prêtent leur voix aux personnages du dernier film d’animation d’Ari Folman, « Où est Anne Frank ! ». Dans son Petit Q, Willy Papa s’intéresse au procès de Ghislaine Maxwell, l’épouse de Jeffrey Epstein, Laurent Macabiès débriefe les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira célèbre le meeting d’Éric Zemmour et Etienne Carbonnier compile les meilleures pubs pour jouets de son Canap.