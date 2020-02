Quotidien, deuxième partie du 7 février 2020 avec Max Boublil et Quentin Lafay

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 7 février 2020. On parle discrimination à l’embauche avec Paul Gasnier et, en plateau, Yann Barthès reçoit l’ancienne plume d’Emmanuel Macron, Quentin Lafay, pour la publication de son livre « L’intrusion » et Max Boublil pour son « Nouveau spectacle ». Sept grandes entreprises françaises épinglées pour « discrimination à l’embauche » par le gouvernement. Parmi elles : Air France, Renault, Accor ou encore Arkéma, sont accusées d’écarter les candidats aux noms à consonance maghrébine ou africaine. Les entreprises incriminées dénoncent une méthodologie biaisée et donc trompeuse. On fait le point avec Paul Gasnier. En 2017, Quentin Lafay travaille pour le candidat Emmanuel Macron lorsque sa boîte mail personnelle est piratée. Tous ses mails, professionnels, en lien avec sa vie privée, sa sexualité, sa santé, sa famille sont exposés au grand jour. Après un passage par l’Elysée, Quentin Lafay a quitté la France pour Los Angeles afin de se consacrer à l’écriture de son premier livre. Cette année, il revient avec un second roman, « L’Intrusion », largement inspiré de sa mésaventure. Expérience qui lui a permis de redéfinir les notions de vie privée, de transparence, de rapport aux autres. Quentin Lafay est sur le plateau de Quotidien pour en parler. L’année 2020 signe le grand retour de Max Boublil sur scène. Après 6 ans d’absence, largement compensée par ses rôles au cinéma, l’humoriste a décidé de renouer avec les planches. Il revient avec « Nouveau spectacle » sur la scène de l’Européen. Max Boublil y raconte la quarantaine, son rôle de papa, ses filles – la gentille et la caillera – mais aussi l’écologie, les tensions en France, la religion, … Max Boublil nous en parle sur le plateau de Quotidien. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon et Adrien Tesseyre résument pour vous l’actualité de la semaine en silence, Laura Felpin se glisse dans la peau d’un nouveau personnage et la Mondaine s’invite dans les soirées chics de Paris. Et comme tous les jours, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory.

