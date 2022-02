Quotidien, deuxième partie du 7 février 2022 avec Arnaud Fontanet et Jean-Paul Rouve

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du lundi 7 février : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur les meetings de Marine Le Pen et d’Éric Zemmour. En plateau, on fait le point sur l’épidémie de Covid avec le professeur et membre du Conseil scientifique Arnaud Fontanet. Yann Barthès reçoit ensuite Jean-Paul Rouve pour nous présenter son dernier film, « Zaï Zaï Zaï Zaï ». Dans son Petit Q, Willy Papa s’intéresse au skieur jamaïcain Benjamin Alexander, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Anne Dépétrini raconte la vie, la vraie et Étienne Carbonnier nous emmène voir des curés faire du ski dans son Transpi.