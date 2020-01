Quotidien, deuxième partie du 7 janvier 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 7 janvier 2019. On revient longuement sur l’affaire Gabriel Matzneff avec le récap de Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthès reçoit l’autrice Vanessa Springora pour son livre « Le consentement » ainsi que Michel Drucker. Qu’est-ce que l’affaire Gabriel Matzneff ? Le livre « Le consentement » de Vanessa Springora a fait exploser la « bulle » autour de l’auteur. Dans ses pages, elle y détaille leur relation, celle d’un homme de 50 ans avec une adolescente de 14 ans. Elle y raconte l’emprise, psychologique et sexuelle, de Gabriel Matzneff, qui n’a jamais caché et même revendiqué son amour pour les jeunes, voire très jeunes femmes et hommes. La publication de son livre a créé un séisme, littéraire d’abord, mais aussi politique puisque Gabriel Matzneff, pourtant ouvertement pédophile, a été multi-récompensé. Dans son livre « Le consentement », Vanessa Springora raconte l’emprise, aussi bien psychologique que sexuelle, qu’a eu l’auteur Gabriel Matzneff entre ses 14 et 16 ans. A l’époque, Gabriel Matzneff en a 50. Dans les médias, sur les plateaux télé, partout dans ses livres il raconte cette relation et les autres qu’il a eues avec de jeunes, voire très jeunes femmes et hommes. Le livre de Vanessa Springora a eu l’effet d’une bombe, non seulement sur le monde littéraire qui ne peut plus nier qu’il savait tout des agissements de Gabriel Matzneff, mais plus largement dans l’opinion publique qui, parfois, découvre l’affaire. Vanessa Springora a accepté de parler de son histoire sur le plateau de Quotidien. C’est la première fois qu’on le reçoit sur le plateau de Quotidien : Michel Drucker remonte sur les planches avec son nouveau spectacle, « De vous à moi ». Avant, il est passé nous voir pour discuter de sa carrière inégalable, de ses interviews, de ses meilleurs et de ses pires souvenirs et aussi, un peu, de lui. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de Scott Morrison, le très décrié Premier ministre australien, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira donne toujours la parole aux Français vrais en 2020 et dans son Transpi, Etienne Carbonnier nous emmène nous promener tout nu dans la jungle.

